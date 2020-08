Spielzeug und viele Liebhaberstücke

Sammelsurium Erster Hof- und Straßenflohmarkt in Saverwang lockt viele Besucherinnen und Besucher. Was es auf Höfen und in Garagen zu entdecken gibt.

Rainau-Saverwang

Auf Entdeckungstour tummelten sich am Wochenende Schnäppchenjäger, Trödelexperten und Erlebnisbummler beim ersten Hof- und Straßenflohmarkt in Saverwang. Insgesamt 13 Familien beteiligten sich an der Idee von Hariolf Erhardt und boten in Garagen, Scheunen und Einfahrten ihre Dachbodenfunde und allerlei Ausrangiertes aus ihren Haushalten feil.

„Lego hat sich gut verkauft“, ist die erste positive Zwischenbilanz von Carolin Biber nach zwei Stunden Markttreiben. Den Erlös, den sie mit Nachbarin und Freundin Maxin am Stand einfährt, werden die Frauen spenden, „vermutlich ans Kinderhospiz“, sagt Mutter