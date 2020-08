Wer schafft es in die dritte Runde?

Fußball, Bezirkspokal Es stehen viele interessante Begegnungen an – unter anderem trifft der SV Lippach im Derby auf den SV Lauchheim. Außerdem kommt es in Hofherrnweiler zum Bezirksliga-Duell.

Die nächste Englische Woche im Fußball steht auf dem Programm - der Bezirkspokal geht mit insgesamt zehn Spielen in die zweite Runde. Außerdem stehen noch zwei Erstrunden-Partien an.

Für den Bezirksligisten FV 08 Unterkochen stand in Runde eins das kleine Derby beim SV Waldhausen II an. Der Favorit setzte sich dabei mit 2:0 durch. Das klingt erst mal recht souverän. Doch Waldhausen hielt lange stark dagegen und kassierte die Tore erst spät. Auch in der Bezirksliga erzielte Unterkochen zwei Tore. Die Elf von Trainer Semih Köksal gewann gegen die TSG Nattheim mit 2:1. Dennoch muss Unterkochen in der zweiten Runde eine Schippe drauflegen