Vier Pädagogen sagen der Härtsfeldschule adieu

Abschied Monika Waldschmidt, Gerhard Lang, Gertrud Krätschmer und Hans-Joachim Treß gehen in Pension.

Neresheim. Große Fußspuren hinterlassen fünf scheidende Pädagogen an der Härtsfeldschule Neresheim. Neben Schulleiter Heinz Schmidt und Konrektor Hans-Joachim Treß wurden Gertrud Krätschmer, Monika Waldschmidt und Gerhard Lang verabschiedet. Wie beliebt sie waren, zeigte sich nicht nur in zahlreichen Geschenken und Reden, sondern auch in emotionalen Reaktionen der Kollegen.

Ganz im Zeichen des Abschieds von Rektor Heinz Schmidt stand zwar der letzte Schultag an der Härtsfeldschule Neresheim, dennoch stellte dieser den Eintritt in den Ruhestand von vier Kolleginnen und Kollegen nicht in den Schatten, prägten sie alle doch über Jahrzehnte