Mit dem Herzenswunsch-Krankenwagen ein letztes Mal ins Theater

Aalen-Ebnat

Vor dem Maja-Fischer-Hospiz in Ebnat steht ein Krankenwagen der Aalener Malteser. Davor sitzt Frau H. in ihrem Rollstuhl und freut sich auf die anstehende Fahrt. Für diesen Tag hat sie sich extra neue Kleidung bestellt und Schminke ins Hospiz kommen lassen. Einsatzsanitäterin Stefanie Horn und Rettungsassistent Marcus Schmid erfüllen ihr an diesem Tag ihren großen Wunsch – ihren Herzenswunsch. Es geht nach Schwäbisch Hall ins Globe-Theater, gespielt wird das Comedy-Stück „Ich mach dann mal Musical!“ von und mit Martina Lechner.

„Das habe ich früher immer gern gemacht“,