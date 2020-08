Das tut der WFV im Coronafall – und im Worst Case

Werden vonseiten des WFV Hygienemaßnahmen der Vereine kontrolliert? WFV-Sprecher Arne Bauer: Als Verband werden wir, im Interesse aller Beteiligten, natürlich ein Auge darauf haben, dass unsere Vorgaben umgesetzt werden. Verstöße sind aber verbandsrechtlich nicht strafbewehrt und es gehört auch nicht zu den Aufgaben der Schiedsrichter, die Einhaltung des Hygienekonzepts zu überwachen. Wenn wir feststellen, dass Vereine in diesem Bereich nachlässig sind, wollen wir vor allem das Gespräch suchen und die Vereine in Zusammenarbeit mit den Bezirken unterstützen, die Vorgaben einzuhalten und auf ihrem Sportgelände in die Praxis umzusetzen.