Dominik Kaiser neuer Kapitän?

Der Ski-Club Degenfeld hat zwei Sportlerinnen ins Internat verabschiedet. Selina Kölle (Spezialspringen) und Katharina Hieber (Nordische Kombination) werden ab dem neuen Schuljahr am Internat in Furtwangen ihre schulische Ausbildung fortsetzen. Die sportliche Ausbildung wird dann am Olympiastützpunkt Hinterzarten auf den dortigen Schanzen stattfinden. Die beiden 15-jährigen Sportlerinnen aus Degenfeld haben sich durch ihre Leistungen in den letzten Jahren hierfür hervorgetan. Damit auch in Zukunft an die sehr guten Leistungen angeknüpft werden kann, ist die professionelle sportliche Ausbildung in Zusammenarbeit mit der schulischen Ausbildung