Aalen / Schwäbisch Gmünd

Erste Hilfe in „Corona-Zeiten“: Dadurch habe sich einiges verändert, informiert das Deutsche Rote Kreuz mit seinen Kreisverbänden auf der Ostalb. Früher habe es zwar schon die Thoraxkompressionen gegeben – so nennt man das Drücken auf den Oberkörper. Aber man habe auch eine Mund-zu-Mund- oder Mund-zu-Nase-Beatmung empfohlen. Jetzt, während Corona, empfehlen die Fachleute lediglich die Thoraxkompressionen. Was es dabei zu beachten gilt:

Findet man eine leblose Person auf, so sollte man zuerst testen, ob diese ansprechbar ist beziehungsweise reagiert und normal atmet.

Anschließend sollte der