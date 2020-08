Urlaubsflair im Bopfinger Beach-Club

Bopfingen. Im weißen Sand am Sechta-Strand, da lässt es sich gut aushalten. Niklas Weißgerber hat auf dem Bopfinger Messplatz eine Wohlfühl-Oase geschaffen. Die Bopfinger und Gäste aus der Umgebung nehmen dieses Angebot gerne an. „Wir sind gut ausgebucht,“ sagt Weißgerber.

Die Menschen können hier für einige Stunden die Hektik des Alltags vergessen und eintauchen in eine Urlaubsatmosphäre – gerade so, als wären sie in Mallorca, Jamaika oder Teneriffa. Ein leckerer Cocktail inklusive.

60 Tonnen Sand hat Niklas Weißgerber dorthin bringen lassen, so zur Ipfmess das Bierdorf steht. 400 Quadratmeter groß ist der 'Beachclub