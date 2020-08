Von Bagatellen und Banalitäten

Manfred Wespel über die Vielzahl an Wörtern für Unbedeutendes

– Was, wegen so einem Bagatellschaden regst du dich auf? – Ich mag keine Leute, die Banalitäten von sich geben. – Der Vortrag enthielt lauter Trivialitäten. – Was herauskommt, ist küchenphilosophische Wortklauberei, sind Plattituden. – Für mich ist diese Aufgabe eine Lappalie.

Erstaunlich, wie viele Wörter wir zur Verfügung haben, um etwas als unbedeutend, belanglos, gewöhnlich, oberflächlich, gemein zu bezeichnen; erstaunlich auch, dass die meisten aus dem Französischen stammen und einen konkreten Ausgangspunkt hatten, der dann eine übertragene Bedeutung angenommen hat.

„Wir reden hier eigentlich