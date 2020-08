Georgspfadfinder machen trotz der Corona-Pandemie eine Reise um die Welt

Sommerlager Dieser Tage machten sich die Ellwanger Georgspfadfinder wieder in ihr Sommerlager auf. Dieses Mal fand es auf der Wiese des Pumpenhauses bei den Schlossweihern in Ellwangen statt. Das Lager wurde wegen der Corona-Hygiene-Bestimmungen abgeändert. So waren nur bis zu vier Kinder in einem Zelt untergebracht, auch die Betreuergruppe wurde auf zwei Zelte verteilt und es wurden keine Besuche von außen gestattet. Das Motto lautete „Eine Reise um die Welt“ – an jedem Tag wurde ein anderer Kontinent erkundet. Reiseleiter war der historische Rucksack „Markus“ vom Abenteurer Marco Polo. In ihm sammelte