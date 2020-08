„Zwei Rollen pro Woche reichen aus“

Aalen

Desinfektionsmittel, Hefe, Mehl und Klopapier – waren lange Zeit Mangelware in den Supermarktregalen in diesem Jahr. An diesem Mittwoch, am Tag des Klopapiers, sind die Regale wieder voll, bestätigt Marktleiter Markus Junk vom Edeka Miller in Unterrombach. „Gehamstert wird Klopapier inzwischen nicht mehr“, sagt Junk. Anders war das allerdings Ende März. Da veröffentlichte das Statistische Bundesamt Zahlen, nach denen der Verkauf von Toilettenpapier um das Dreifache angestiegen war. Das Resultat – kein Klopapier in den Regalen der Supermärkte.

Vor allem die Monate März und April waren für die größte Toilettenproduktionsfirma