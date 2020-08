Der Kämpfer will bereit sein für den Fight

Bopfingen

Der Mixed-Martial-Art-Kämpfer Christian Jungwirth aus Bopfingen hat ein sehr erfolgreiches Jahr 2019 absolviert. Mit Kämpfen in China und Russland machte er international von sich reden.

So sollte es 2020 weitergehen. Im April dieses Jahres stand ein Titelkampf um die Deutsche Meisterschaft an. Doch dann kam es ganz anders. Zuerst starb unerwartet im Februar 2020 sein Vater Fritz Jungwirth. Er war sein Kraftgeber. „Meine Motivation war bei jedem Kampf meinen Vater stolz zu machen,“ sagt Christian Jungwirth. Das ist auch weiterhin sein Motor für das, was noch kommen kann.

Aus Christians Gesicht ist abzulesen, „Jetzt