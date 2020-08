Kein Weg führt mehr durch Essingen

Essingen. Seit fast zwei Wochen ist Essingens Ortsmitte für den Verkehr dicht. Das Land repariert die Remsbrücke, die Gemeinde bringt das umliegende Areal auf Vordermann.

Wie bereits berichtet, steht in den kommenden Tagen die Belagssanierung der Hauptstraße von der Remsbrücke bis zum Friedhofsweg an. „Die L 1165 muss in diesem Abschnitt voll gesperrt werden“, teilt das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) in einem Schreiben mit. Nicht befahrbar soll die Hauptstraße in diesem Bereich demnach von Montag, 31. August, bis Dienstag, 8. September, sein.

Der Verkehr werde während der Sanierungsarbeiten aus Aalen kommend über die B