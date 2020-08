Pfarrer Gebhard Lutz feiert seltenes Jubiläum

Aalen-Hofen. Ein besonderes Jubiläum feiert an diesem Donnerstag, 27. August, Pfarrer i.R. Gebhard Lutz. An diesem Tag ist er seit 70 Jahren Priester. Zu diesem Anlass ist ein Festgottesdienst für Sonntag, 13. September, in der St. Georgskirche in Hofen um 9.45 Uhr vorgesehen. Wegen der derzeitigen Corona-Pandemie und dem gesundheitlichen Zustand von Pfarrer Lutz ist die Feier des Jubiläums nur eingeschränkt möglich. Ein Gemeindefest kann nicht gefeiert werden.

Geboren und aufgewachsen ist Gebhard Lutz in Niederalfingen. Nach dem Gymnasium in Ellwangen machte er sein Abitur in Ehingen/Donau, wo er im Konvikt war. Nachdem er frühzeitiger