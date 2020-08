Wie trickreiche Handwerker bluffen

Kriminalität Betrüger versuchen, Senioren mit Handwerksdienstleistungen an der Haustüre abzuzocken. Was deshalb die Polizei rät, um nicht hereinzufallen.

Ellwangen

Was zu schön klingt, um wahr zu sein, ist in der Regel unwahr. Doch immer wieder fallen vor allem ältere Menschen auf sogenannte Haustürgeschäfte herein. Eine besonders fiese Masche: spontane und vor allem vermeintlich günstige Handwerksdienstleistungen. So geschehen auch kürzlich in Ellwangen, als ein 93-jähriger Senior „überredet“ wurde.

Der Trick funktioniert dabei meist gleich. Ein Handwerker bietet an der Haustür an, das Dach zu decken, die Einfahrt zu pflastern oder die Fassade nebst Platten von Moos und Algen zu befreien. Eigentlich würde der Handwerker erst in ein paar Tagen wieder kommen, aber nur jetzt