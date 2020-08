Ellwangen/Stuttgart. Friedrich Unkel hat am kommenden Montag, 31. August, nach rund 38 Jahren in der baden-württembergischen Justiz seinen letzten Arbeitstag als Präsident des Landgerichts Ellwangen. Mit ihm geht der dienstälteste Landgerichtspräsident im Bezirk des Oberlandesgerichts Stuttgart in den Ruhestand. 19 Jahre lang hat er „seinem“ Gericht vorgestanden. Justizminister Guido Wolf sagte: „Mit Präsident Unkel geht eine aufrechte und absolut integre Präsidentenpersönlichkeit in den Ruhestand. Er wurde und wird nicht nur in seinem Gerichtsbezirk, sondern auch darüber hinaus in der baden-württembergischen Justiz