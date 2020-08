Brücke wird nun erneut saniert

Infrastruktur In welchem Zeitraum die L 1060 für die Arbeiten gesperrt werden muss.

Ellwangen-Neunheim. Im Oktober 2018 wurde eine nur fünf Jahre alte Brücke über die L 1060 beim Industriegebiet Neunheim von einem Schwertransporter schwer beschädigt. Aufgrund des entstandenen Schadens wurde die Brücke vorübergehend gesichert, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

„Nun wird der ursprüngliche Zustand der Brücke wiederhergestellt“, teilt das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) in einem Schreiben mit. „Hierfür war in einem ersten Schritt der Abbruch des Überbaus notwendig, der Mitte Juli 2020 erfolgte“, so das RP weiter.

Im nächsten Schritt wurden Anfang August demnach die Stahlträger des