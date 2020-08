Fleischeslust, in der viel Heimat steckt

Gastronomie Was Willi Heger innerhalb von vier Jahren aus seinem Barbecue-Grill gemacht hat. Wie er sich mit seiner Burger-Küche von einem Schnellimbiss unterscheiden will.

Abtsgmünd

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Einer, der während des Lockdown nicht die Hände beziehungsweise den Löffel in den Schoß gelegt hat, ist Willi Heger. Gemeinsam mit seiner Frau Janice-Ann und mit vielen Freunden und Unterstützern hat er seinen Barbecue-Grill „Fleischeslust“ am Abtsgmünder Kocherufer in den vergangenen Wochen erweitert und in ein kleines grünes Paradies verwandelt. Hat Holzdielen verlegt und darauf eine rustikale Terrassenlounge aus geflammtem Fichtenholz gezimmert – insgesamt 75 Sitzplätze im Freien. Teilweise unter dem Dach eines Zeltes,