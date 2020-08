Im Sauzuber übern See rudern

Neuler

Trotz der aktuellen Situation über den Umgang mit Covid-19 ließ es sich die Neulermer Bauwagen-Gruppe „BwdT“ nicht nehmen, ihr alljährliches Sauzuberrennen am Samstag, 22. August, auszurichten.

Auch wenn die Vorschriften, die es in diesem Jahr einzuhalten gab, einen Mehraufwand forderten, war von vorne herein klar, dass die Veranstaltung stattfinden wird, wenn die Gemeinde grünes Licht gibt. So wurde mit der Gemeinde ein Hygiene-Konzept ausgearbeitet. Es durften maximal 200 Personen dem Spektakel auf dem Griesweiher bei Neuler beiwohnen, was zur Folge hatte, dass leider auch Gästen der Eintritt verwehrt werden musste.