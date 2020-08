Schuhsohlen mit Schokolade

Mmmh – wer frühmorgens die Bäckerei Dickenherr betritt, dem läuft das Wasser im Mund zusammen. Ein Korb mit frischen Bretzeln kommt gerade aus der Backstube in den Laden. Dort kauft eben Rentner Alfred Breitweg ein. Früher sei er Austräger dieser Zeitung gewesen, erzählt er. Heute, als Zeitungsleser, habe er gerne den Tipp für die Ostalb-Rekorde abgegeben. Dickenherr sei seine Lieblingsbäckerei – der Qualität wegen. Und es mache Spaß, dem Bäckermeister bei der Arbeit zuzuschauen.

Dickenherr – das ist ein guter Name für einen Bäcker, überlegen wir uns gerade beim Anblick all der süßen Stückle in der Verkaufstheke.