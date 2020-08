Warum in Wasseralfingen die Musik wieder spielt

Konzert Die SHW Bergkapelle musiziert wieder. Das Ergebnis wird das Ensemble am Sonntag, 13. September, digital präsentieren – gepaart mit einem Spaziergang.

Aalen-Wasserafingen

Wegen der Corona-Pandemie war es auch bei der SHW Bergkapelle in Wasseralfingen lange still. Doch dank der Unterstützung durch die Baden-Württemberg Stiftung wird jetzt wieder musiziert.

Da staunten die Jogger am frühen Sonntagmorgen an der Wasseralfinger Schillerlinde nicht schlecht. Rund 30 Musikerinnen und Musiker in der traditionellen Uniform der SHW Bergkapelle proben nicht nur, sondern spielen quasi vor Publikum – wenn auch nur vor einem virtuellen. Drei Kameras und eine Tonstation sind positioniert. „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ klingt aus den Instrumenten. Die SHW Bergkapelle Wasseralfingen