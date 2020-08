Regen wird das Festival nicht stoppen

Aalen. In Aalen geht wieder was. Am Wochenende stellen die Vereine Kunterbunt und Kulturfreunde Galgenberg im Aalener Stadtgarten ein Programm mit Musikern aus der Region auf die Beine. „Aalen live – We will survive“ lautet der Titel. Pech haben die Veranstalter nun vielleicht mit dem Wetter. Sowohl am Freitag, 28. August, als auch für Samstag, 29. August, sind laut SchwäPo-Wettermelder Tim Abramowski Schauer möglich.

„Regen wird uns nicht stoppen“, sagt Ingo Hug vom Verein Kunterbunt und fügt an: „Wir sind vorbereitet.“ Regenschirme dürfen die Besucher zum Beispiel mit in den Stadtgarten nehmen.