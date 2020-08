Bei Verdacht auf Covid-19 zuerst zum Hausarzt

Pandemie Wie die Mediziner an der Corona-Schwerpunkt-Praxis in Heubach die Pandemie erleben.

Heubach. Warum wird aus einer „normalen“ Arzt-Praxis eine Corona-Schwerpunkt-Praxis? „Jedenfalls nicht, weil wir vorher nichts zu tun hatten“, sagt Dr. Frank Bessler lachend. Seit April ist die Gemeinschaftspraxis der Internisten und Notfallmediziners in Heubach zentrale Anlaufstelle für Corona-Verdachtsfälle, in erster Linie aus dem Raum Rosenstein. „Wir haben uns damals in der Hochphase freiwillig gemeldet“, erläutert der Mediziner.

Vielleicht, weil die Heubacher selbst wissen, wie es ist, in Quarantäne zu kommen. Zu dieser Zeit im März war es nämlich schlecht bestellt um die eigentlich nötige Schutzausrüstung,