Das vergessene Fünfmühlental

Ellwangen-Rotenbach

Der Rotenbach mit seinem idyllischen Tal ist heutzutage ein Landschaftsschutzgebiet. Er hat seinen Ursprung am Fuße des Hohenbergs und mündet etwa zehn Kilometer weiter südwestlich in der gleichnamigen Ortschaft Rotenbach bei Ellwangen in die Jagst.

Was heute fast in Vergessenheit geraten ist: Fünf Mühlen reihten sich einst mit ihren Mühlweihern wie Perlen an einer Kette an dem Bachlauf von der Quelle bis zur Mündung aneinander. Ihre Spuren lassen sich teils heute noch erkennen, andere sind nur noch Geschichte.

Durch heute anders verlaufende Verkehrswege und Nutzungsarten sind auch die Zusammenhänge der Mühlen als