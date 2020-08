Wie Wohnen in Aalen bezahlbar bleibt

Aalen. Wohnen ist in Aalen teuer. 750 Euro kalt kann laut qualifiziertem Mietspiegel eine 80 Quadratmeter große Wohnung in der Kernstadt kosten, in einem Gebäude, das bis 1977 gebaut, nach 2010 modernisiert wurde und über eine Einbauküche verfügt. Wer 80 Quadratmeter in einem Neubauprojekt der städtischen Wohnungsbau auf dem Stadtoval oder am Rötenberg kaufen will, bezahlt etwa 330 000 Euro. Unerreichbar scheint beides für eine Alleinerziehende oder einen Alleinerziehenden. Trotz Corona-Krise rechnen Experten damit, dass die Miet- und Kaufpreise weiter anziehen, wenn auch nicht mehr so stark wie die vergangenen