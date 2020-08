Aalens Historie an der Fassade

Künstlerprojekt Mit Pinseln in den Händen erzählen die Mitglieder des Vereins „Kollektiv K“ an einer Hauswand der Aalener Rittergasse die Stadtgeschichte.

Mit einem Bleistift zieht Tobias Kerger eine schwarze Linie über die Hauswand. Gestern hat der Künstler gemeinsam mit seinen Mitstreiterinnen und Mistreitern eine Nachtschicht eingelegt. Er wirft den Kopf in den Nacken und betrachtet das Gebäude in der Aalener Rittergasse eingehend. 200 Quadratmeter Malerei, Mosaikkunst und Büsten fallen dem Betrachter ins Auge. Was einst ein altes Lager im Zentrum von Aalen war, wird gerade vom Verein „Kollektiv K – jungen Menschen“ zu einer visuellen Erzählung der Stadtgeschichte umgestaltet.

Die Mittagshitze brennt unerbittlich auf Jakob Arold, Mark Keller, Marie Kubitza,