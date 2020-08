Westhausener Wehr zeigt jetzt Flagge

Vereine Erste Fahnenweihe in der 100-jährigen Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Westhausen. Wo die Fahne künftig zum Einsatz kommen wird.

Westhausen

Zum 100-jährigen Bestehen hat die Freiwillige Feuerwehr Westhausen erstmals in ihrer Geschichte eine Feuerwehrfahne bekommen. Vor wenigen Tagen wurde sie coronabedingt in kleinem aber feierlichen Rahmen auf dem Westhausener Rathausplatz von Pfarrer Matthias Reiner geweiht. Neben Mitgliedern des Gemeinderates, des Ortschaftsrates Lippach und der Freiwilligen Feuerwehr nahmen an der Fahnenweihe als Ehrengäste auch der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde, Herbert Witzany, sowie die beiden Ehrenkommandanten Alois Bühlmeyer und Martin Weber teil. Musikalisch umrahmt wurde die Fahnenweihe von der Geigerin Ida Weber-Wunderlich aus Westhausen.