Ein umkämpftes Remis beim TSV Steinbach-Haiger, der erste Auswärtssieg in der Oberliga. Durchwachsene Ergebnisse in der Verbandsliga und ein beeindruckender Sieg in Kempten. Der Rückblick.

Der Regionalligist VfR Aalen hatte sich stark ersatzgeschwächt beim TSV Steinbach Haiger einen Punkt erkämpft. Am Ende stand es 0:0. Trainer Roland Seitz war hinterher zufrieden: „Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen.“ Dabei hatte der VfR in der Nachspielzeit sogar noch die Chance auf den Dreier. Michael Senger kam freistehend zum Schuss, der Angreifer traf aber den Ball nicht richtig.

In der Oberliga feierten