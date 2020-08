Die Nacht im 1000-Sterne-Hotel

Täferrot

Es ist Nacht. Mein Kumpane Friedrich und ich sitzen in unserem Lager. In der Hand die Kaffeetasse, daneben brodelt das Dosenfutter auf dem Esbit-Kocher. Weit und breit Stille. Nur das Grillenzirpen und das Plätschern des Wassers unterbricht sie. Wir biwakieren. Das heißt im Freien schlafen. Ohne Zelt. Ohne Feuer. Doch bis wir uns in unseren Schlafsäcken niederlassen und den klaren Sternenhimmel bestaunen konnten, war es ein weiter Weg.

Die Ausrüstung einpacken

Biwakieren will vorbereitet sein. Zwar braucht man dafür kein Zelt oder Feuerholz, trotzdem sollte man das ein oder andere im Gepäck haben. Zum