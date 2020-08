Start des Open-Air-Festivals „Aalen live – We will survive“

Aalen. Die Wolken ziehen sich dunkel über Aalen zusammen. Doch helle Lichtblitze mischen das trübe Wetter auf, denn am Freitagabend ist das Open-Air-Festival „Aalen live – We will survive“ gestartet. Am ersten Abend haben sich I am Korny, Tightrope und Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle die Klinke in die Hand gegeben und Corona und der Witterung getrotzt. Auf einer großen Bühne im Stadtgarten geht es auch am Samstag weiter, dabei sind Stefan Frank Guitar Power, das Svend Renkenberger Duo, Edler Giebelmaier, Honky Phong und Cosmo Klein & The Campers. BW