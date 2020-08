Viele Hände malen in Ellwangen gegen Rassismus

Amnesty International Appelle, gegen die alltägliche Fremdenfeindlichkeit in der Gesellschaft zu kämpfen.

Ellwangen. „Ich nehme Rassismus persönlich“ – dieser Spruch steht seit gestern in großen bunten Lettern auf der Spitalstraße, in der Nähe des Rathauses. Die örtliche Gruppe von Amnesty International hatte aufgefordert, sich an der Malaktion zu beteiligen. Und zahlreiche Gruppen, Lokalpolitiker und die drei Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises waren gekommen.

Eigentlich ist der 21. März der Tag des Rassismus. Wegen Corona hatte die Ellwanger Gruppe von „Amnesty International“ zusammen mit der Stadt aber am Freitag zu ihrer Aktion geladen. OB Michael Dambacher bezeichnete Ellwangen als offene und vielfältige