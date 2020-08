Letzte Talkrunde mit dem Talente-und-Patente-Landrat

Aalen

Wie sagt man so schön im Schwäbischen, wenn man jemand am Ende seines Tuns ganz außerordentlich loben möchte? „Jetzt hat man sich gerade an ihn gewöhnt.“ Es werden sicher noch andere Sätze gesprochen werden, wenn Klaus Pavel am 9. September offiziell verabschiedet wird – und dann, zwei Tage später, am 11. September seinen letzten Arbeitstag als Landrat des Ostalbkreises.

24 Jahre war er dann im Amt, 24 Jahre, in denen er unglaublich viel bewegt hat und das Amt eines Landrates in einer zumindest für den Ostalbkreis völlig neuen Weise interpretiert hat. Pavel gilt als Macher,