Fünf Aussteller präsentieren Kunsthandwerk

Ellwangen. Einen mit fünf Ausstellern aus der Region kleinen, aber feinen „Made by Hand Minimarkt“ hatten die Stadt und der Verein Pro Ellwangen am Freitag und Samstag um das Fuchseck organisiert. Die fünf präsentierten und verkauften selbst gefertigte Produkte.

Pech hatten die Aussteller am Freitag mit dem Wetter, fing es doch nach einem vielversprechenden Start gegen 14 Uhr stark an zu regnen – „die Leute waren weg und wir haben abgebaut“, wie Hans-Peter Kohnle erzählt. Am Samstagvormittag dagegen waren einige Interessenten unterwegs, während ihres Einkaufsbummels oder beim Samstagsplausch. Am Stand von Schreiner