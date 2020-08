Piggeldy und Frederick statt Urlaub

Ellwangen

Vier Schafe, zwei Puten, 23 Hühner, ein Hase, zwei Schweine und ein Hund. Was sich bei Klaus Thalheimer rund ums Haus tummelt, ist inzwischen ein respektabler landwirtschaftlicher Kleinbetrieb geworden. „Das ist mein Hobby. Andere fahren in den Urlaub, ich habe jeden Tag Urlaub auf dem Bauernhof“, meint Thalheimer augenzwinkernd. Denn verreisen ist nicht mehr drin, bei der Menge an Nutztieren, die Thalheimer privat im Wohngebiet am Ellwanger Stadtrand hält.

„Für mich ist das mein Ausgleich, ich bin sehr naturverbunden.“ Seine Brötchen verdient Thalheimer eigentlich buchstäblich als Bäcker.