TSB-Handballer unterliegen dem Drittligisten Handball - Nach 174 Tagen wieder ein Spiel. 21:34 im Trainingslager-Test gegen Leonberg .

Handball-Oberligist TSB Gmünd hat seine Testspiel-Premiere in diesem Sommer zwar deutlich verloren, aber dennoch einen ordentlichen ersten Eindruck hinterlassen. Am vorletzten Abend im Trainingslager in Leonberg agierte das Team von Trainer Dragos Oprea knappe 25 Minuten lang auf Augenhöhe, musste sich Drittligist TGS Pforzheim dann aber doch mit 21:34 (11:15) geschlagen geben.