Dolden wandern ins Körbchen

Tradition Rund 30 Freiwillige sorgen beim Hopfenzupfen im Garten der Lammbrauerei in Untergröningen für die Basis des „Grünhopf“. Dieses Jahr unter Corona-Bedingungen.

Abtsgmünd-Untergröningen

Behutsam bricht Andreas Kunz die Dolde des Aroma-Hopfen in der Mitte auf. Zum Vorschein kommt eine gelbliche, feste Substanz. „Das ist das Lupulin, das wir für unser Bier brauchen“, erklärt der Brauereichef. Dann blickt er hoch und begrüßt weitere Gäste, die sich am Tisch niederlassen. Der Tisch ist einer von vielen, die verstreut im Garten unterhalb der Lamm-Brauerei aufgestellt sind.

Fürs Hopfenzupfen wurde eigens ein Hygienekonzept erstellt. Wer mithelfen möchte, trägt sich in den bereitgelegten Listen ein. „Zudem haben wir in diesem Jahr nicht so