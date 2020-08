„Das Wolfertstal muss erhalten werden“

Oberkochen. In Ermangelung von Wohnflächen kommt das Wolfertstal wieder als Baugebiet ins Gespräch. In „verschiedenen Kreisen“ werde in Sachen Bauplätze wieder einmal das Wolfertstal genannt, sagt der NABU-Vorsitzende der Ortsgruppe Oberkochen, Ottmar Bihlmaier.

Wertvoll: die Wiesen

„Das Wolfertstal ist ein unbebautes Tal, das in diesem Zustand auch erhalten bleiben muss“, betont der NABU-Ortsgruppenvorsitzende und Bihlmaier fügt hinzu: „Das Wolfertstal ist ein unbezahlbares Naturschutzgebiet.“ Besonders hoch zu bewerten seien die extensiv genutzten Blühwiesen, von denen das Wolfertstal noch einige besitze.