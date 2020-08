Aalens Kulturszene lebt wieder

Freizeit „Aalen live – we will survive“ – unter diesem Motto haben die Besucherinnen und Besucher am Wochenende im Stadtgarten gefeiert. Ein Besuch.

Aalen

Bitte lassen Sie Mund- und Nasen-Schutz die ganze Zeit auf. Wenn Sie sitzen, dürfen Sie diesen abnehmen.“ Die Security-Frau, die hinter dem eisernen Tor im Stadtgarten in Aalen steht, knipst die Eintrittskarte ab und wiederholt den Satz bei jedem Besucher. Sie ist am Wochenende mit elf weiteren Kolleginnen und Kollegen im Einsatz. Die Gäste des Open Airs „Aalen live – we will survive“ nicken knapp und begeben sich über den Schotterweg in Richtung Pavillon. Dort ist eine große Bühne aufgebaut.

Es ist Freitag, 18 Uhr. Die ersten Künstler stehen auf der Bühne und greifen in die Gitarren – insgesamt spielen