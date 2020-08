Ein Infizierter – Zwangspause für vier Teams

Corona Ein infizierter Spieler der DJK Schwabsberg/Buch schickt vier Mannschaften in die Zwangspause. Spiele fallen aus.

Vier Fußballspiele sind an diesem Sonntag wegen Corona in den Ligen des Bezirks Ostwürttemberg ausgefallen – die Spiele der DJK Schwabsberg/Buch I in der Bezirksliga bei der TSG Hofherrnweiler II, Hüttlingen I gegen Union Wasseralfingen (Kreisliga A II), der DJK II bei Ellenberg/Eigenzell und Hüttlingen II gegen Neuler II (beide Kreisliga B III).

16 Spieler in Quarantäne

Ausgelöst wurden diese Absagen allesamt durch einen positiven Coronafall in der zweiten Mannschaft der DJK Schwabsberg/Buch beim Spiel gegen Hüttlingen II am vorletzten Wochenende. Der betreffende Spieler, der Torwart der Mannschaft, saß nach seinem Einsatz in der