Ein Punkt wäre hochverdient gewesen

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach verliert zuhause unglücklich mit 1:3 gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen. Doch es war deutlich mehr drin für die Jungs von Trainer Benjamin Bilger.

Für die TSG Hofherrnweiler war es eine Anfangsphase zum Vergessen. Bereits nach zwölf Minuten führten die Gäste mit 2:0. Doppelter Torschütze war Shkemb Miftari. In der achten Minute schlenzte er den Ball zur 1:0-Führung für die Gäste in die Maschen. Nur vier Minuten später sollte Miftari wieder jubeln dürfen. Nach einer Ecke der Gäste, herrschte im TSG-Strafraum ein großes Durcheinander. Miftari kam dabei an den Ball und netzte zur frühen 2:0-Führung