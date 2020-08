Zwei späte Gegentore sorgen für die Niederlage

Auch im ersten Heimspiel gibt es für die Klosterstäder keine Punkte. Die Elf von Trainer Manfred Raab kassiert eine 0:2-Heimniederlage gegen den 1. FC Frickenhausen.

Nach der 2:5-Niederlage in Bonlanden, rückte Dedic für Mayer in die Startelf, der Rest blieb unverändert. Die Neresheimer kamen zunächst recht ordentlich in die Partie. Ballsicher und geduldig im Aufbauspiel präsentiere sich der Gastgeber in den ersten 20 Minuten ohne in dieser Phase jedoch wirklich gefährlich zu werden. Auch defensiv war die erste Halbzeit größtenteils noch stabil. So ging es ohne viele Tormöglichkeiten mit einem verdienten 0:0 in die Kabinen.

In der zweiten