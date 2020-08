SSV Aalen verliert Aufsteiger-Duell

Fußball, Bezirksliga SSV Aalen unterliegt in Steinheim mit 0:4 – Partie zwischen Schwabsberg-Buch und Hofherrnweiler Corona-bedingt abgesagt – Bettringen unterliegt in Heldenfingen.

Bezirksliga-Neuling SSV Aalen zog im direkten Aufeinandertreffen mit Mitaufsteiger TV Steinheim klar den Kürzeren: 0:4 hieß es am Ende aus Sicht des SSV. Indes siegte der FV Unterkochen in Kirchheim mit 4:2, der SV Lauchheim ließ dem FC Spraitbach beim 4:0 nicht den Hauch einer Chance und Titelaspirant SG Bettringen unterlag etwas überraschend mit 0:1 in Heldenfingen. Derweil verzeichnet die Liga ihre erste Corona-bedingte Absage: Aufgrund einer Infektion eines Spielers der zweiten Mannschaft der DJK-SG Schwabsberg-Buch musste die Partie der ersten Mannschaft gegen die TSG Hofherrnweiler II abgesagt werden.

