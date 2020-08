Die Sportfreunde Eggenrot feiern einen 8:1-Kantersieg

Fußball, Kreisliga B III Auch Jagstzell ist in Torlaune – 5:1 gegen den SSV Aalen II.

Die Sportfreunde Eggenrot siegen souverän mit 8:1 gegen die Union Wasseralfingen II und auch der SV Jagstzell fährt, mit einem klaren 5:1-Heimerfolg gegen den SSV Aalen II, drei Punkte ein. Die TSG Hofherrnweiler/Unterrombach III gewinnt ihr Spiel in Dalkingen mit 5:3 und die SGM Rindelbach/Neunheim schlägt den FC Röhlingen 2:1. SV Dalkingen - TSG Hofherrn. III 3:5 (3:2) Die Heimmannschaft aus Dalkingen kämpfte über 90 Minuten gegen die verstärkten Gäste an, konnte die Niederlage aber nicht abwenden. Am Ende ein verdienter Sieg der TSG Hofherrnweiler/Unterrombach III. Tore: 0:1 Aldic (3.), 1:1, 2:1 Tuscher (10., 25.), 3:1 Fuchs (30.),