Unterwegs im Design-Traum der 60er

Essingen

Einen Sommer lang. Wenn Reinhard Bogena aus Essingen davon spricht, dann denkt er nicht an Ingmar Bergmanns Filmklassiker von 1951, schon gar nicht an ein Drama, sondern an die Glücksgefühle mit der Corvette C3 aus dem Jahr 1977. Nur einen Sommer lang wollte er anfangs der 1990er-Jahre dieses Auto fahren und dann wieder verkaufen. Aber es steht noch heute in der Garage. Längst ist klar, „dieses Auto geben wir nie wieder her“, das sagt auch Edith Bogena, die Ausfahrten in diesem besonderen Klassiker schätzt, auch die kleine Rundfahrt für die Fotos dieser Geschichte, die ins Schwäbische Bauern- und Technikmuseum Kiemele