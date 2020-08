Schulbeginn in Aalen: ein Überblick

Aalen. Die Ferien neigen sich ihrem Ende zu, und das neue Schuljahr beginnt am Montag, 14. September. Zur Eröffnung des neuen Schuljahres ist in der Kernstadt ein ökumenischer Gottesdienst am 14. September um 8 Uhr in der Stadtkirche.

Die Stadt teilt in einem Schreiben mit, wann der Unterricht am 14. September an Aalens Schulen startet und an welchen Tagen die Einschulung ist.

Grauleshofschule: 9 Uhr: Unterrichtsbeginn Klassen 2 bis 4; 17. September, 9 Uhr: Einschulungstag.

Greutschule: 8 Uhr: ökumenischer Gottesdienst in der Salvatorkirche für die Klassen 2 bis 4; 9 Uhr: Unterrichtsbeginn Klassen 2 bis 4. 16. September, 9