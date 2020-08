„Das ist ein Stich ins Herz“

Berlin/Aalen. Am Rande der Demonstration in Berlin am vergangenen Samstag, bei der mehrere Zehntausend Bürgerinnen und Bürger von ihrem Versammlungsrecht Gebrauch gemacht hatten, war es zu einem Angriff auf den Reichstag gekommen. Dabei hatten einige Demonstranten Absperrungen überwunden und waren bis auf die Treppe des Gebäudes vorgedrungen.

Wahlkreisabgeordneter Roderich Kiesewetter (CDU) äußert sich in einem Schreiben an die Redaktion bestürzt über die Szenen: „Der versuchte Sturm des Reichstagsgebäudes war geplant und kam mit Ansage. Rechtsextreme hatten bereits dazu aufgerufen und auch den Einsatz von Waffen angekündigt.