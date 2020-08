Retter am Rotor in luftiger Höhe

Höhenrettung Auf 130 Metern Höhe verletzt, was dann? Für solch einen Fall trainiert die Höhenrettungsgruppe der Malteser Aalen im Windpark der EnBW bei Rot am See.

Aalen/Rot am See

Stürmisch ist es im Windpark bei Rot am See. In Kolonne fahren die zwölf ehrenamtlichen Mitglieder der Höhenrettungsgruppe der Malteser Aalen auf die dortige Windkraftanlage zu. Zwei Szenarien werden trainiert. Im Innern des Turms soll eine verunfallte Person unter anderem aus einer Steigleiter gerettet werden. Hoch hinaus geht es dann im zweiten Szenario. In rund 130 Metern Höhe soll aus der Gondel der Windkraftanlage ein Patient in einer Trage unter der Begleitung eines Höhenretters im Außenbereich abgeseilt werden. „Das ist die Premiere für alle Mitglieder meiner Gruppe“, so Christian Göttlich, Leiter der