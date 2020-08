„Wir wollen Essingen ein Bein stellen“

Fußball, Verbandsliga Am Mittwoch kommt es zum nächsten großen Ostalb-Derby. Der TSV Essingen empfängt die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Anstoß ist um 18 Uhr.

Vor dem Derby ist nach dem Derby. Bereits an diesem Mittwoch steht in der Verbandsliga das nächste große Ostalb-Derby mit Essinger Beteiligung an. Der TSV Essingen empfängt um 18 Uhr die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach.

Unterschiedlicher konnte der Saisonstart für beide Teams gar nicht verlaufen. Der TSV Essingen zog ins Achtelfinale des WFV-Pokals ein und gewann die ersten beiden Spiele der Saison. Entsprechend zufrieden ist Essingens Trainer Beniamino Molinari: „Den Saisonstart können wir absolut positiv bewerten. Die Art und Weise, wie die Mannschaft im Training und Spiel auftritt, lässt mich zuversichtlich in die Saison blicken.“