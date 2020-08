Derbys stehen ins Haus

Fußball, Bezirkspokal Am Dienstag und Mittwoch in die 3. Runde.

Im Fußball kommt es nur nächsten Englischen Woche. An diesem Dienstag und Mittwoch steht die dritte Runde des Bezirkspokals an. Dabei stehen einige interessante Partien an. In Unterkochen kommt es zu einem Bezirksliga-Duell. Der FV 08 Unterkochen empfängt den SV Lauchheim. Dienstag, 3. Runde, 19.30 Uhr TSV Waldhausen - Bettringen Mittwoch, 3. Runde, 18 Uhr

Megelstetten – Nattheim

Türk. Giengen – AC Milan HDH

Nattheim II – Heldenf./Heuch.

Böbingen – Spraitbach

Göggingen – SF Lorch

Bettringen II – Heuchlingen

Pfahlheim – Westhausen

Hofherrnw. II – Kirchh./Trocht.

FV 08 Unterkochen – Lauchheim