Brandlegung: Polizei sucht Hinweise

Brandstiftung Wieder in Bettringen. Noch keine neuen Erkenntnisse. Polizei ist regelmäßig auf Streife im Schwäbisch Gmünder Teilort unterwegs. Ortsvorsteher Andreas Tickert in Sorge.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen

Zu den beiden Brandstiftungen vom Wochenende in Bettringen lagen der Polizei am Montag noch keine neuen Erkenntnisse vor. Wann mit konkreten Ermittlungsergebnissen gerechnet werden könne, sei derzeit noch nicht abzusehen. Die Ermittlungen laufen, sagt Polizeisprecher Holger Bienert auf Nachfrage, wobei die Polizei auch über Hinweise aus der Bevölkerung dankbar sei.

Rückblick: Kurz vor Mitternacht am Samstag hatte ein Unbekannter in einem Kleingarten an der Buchauffahrt drei Reifen angezündet. Das Feuer griff auf ein Fahrsilo über. Aufgrund der schnellen Reaktion des Mannes, der den Brand meldete und zwei der